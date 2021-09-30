ضبط صاحب محل يتاجر في النقد الأجنبي: حجم تعاملاته 40 مليون جنيه

رصدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام صاحب محل لتجارة الأقمشة مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية - له معلومات جنائية- بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وأضافت التحريات أن المتهم اتخذ من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة الجمرك مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم، حيث يجري عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية باستخدام بطاقات "الدفع الإلكتروني" الخاصة بهم والصادرة من بنوك بالخارج، وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (40) مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.