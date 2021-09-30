«التعليم»: الطالب المتغيب في أكثر من وحدتين في الفصل الدراسي يعتبر راسبا

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطالب المتغيب في أكثر من وحدتين في الفصل الدراسي الأول أو الثاني لا يحق له دخول برنامج علاجي، مشددا على الطلاب بضرورة الالتزام بكل التعليمات الخاصة بالدراسة ومواعيد الحصص التعليمية، لافتا إلى أنه يجري حاليا الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطالب المتغيب في أكثر من وحدتين في الفصل الدراسي الأول أو الثاني يعتبر راسبا، ويتم إعادة الدراسة في الوحدات التي رسب فيها، مؤكدا على أن الدور الثاني يعتبر بمثابة تقييم الطالب المتغيب سواء في وحدة أو وحدتين من المقررات الدراسية في الدور الأول، ويتم عمل برنامج علاجي له لمدة لا تقل عن 15 يوما دون رسوم.

«شوقي»: خصصنا درجات إضافية لطلاب الصف الرابع الابتدائي على الحضور

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على أنه تم التنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية استعدادا للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحاً أن الدراسة حضورية في المدارس وسيتم تفعيل الحضور والغياب.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه تم تخصيص درجات إضافية لطلاب الصف الرابع الابتدائي على الحضور، مؤكدا على أنه سيتم عقد 3 اختبارات للطلاب في كل فصل دراسي لقياس مدى فهمهم لمخرجات التعلم للمقرر الدراسي.

«التعليم»: بدء الدراسة اعتبارا من 9 أكتوبر المقبل وسط إجراءات وقائية مشددة

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه تم التأكيد على جميع المدارس بضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد اعتباراً من أول أيام الدراسة، موضحاً أنه تم تعميم خطة الوزارة لمواجهة كورونا على جميع المديريات والإدارات التعليمية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت على أن الدراسة تبدأ اعتباراً من 9 أكتوبر المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة، موضحة أنه يجرى حالياً طعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا، موضحة أنه غير مسموح لأي معلم بدخول المدرسة إلا بعد حصوله على لقاح كورونا.