موقع إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021.. الشروط

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن موقع إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021، عبر بوابة مصر الرقمية أو بوابة دعم مصر التابعان للحكومة المصرية، وقد أتاحت الوزارة إمكانية إضافة المواليد للبطاقات، مؤكدة في بيانها، أنه يكمن لأي أسرة من الفئات الأولى بالرعاية التي حددهم القرار الوزاري الصادر في منتصف شهر يونيو الماضي الحق في إضافة المواليد علي بطاقات التموين، وذلك إذا كانوا غير مقيدين على منظومة الدعم مع تسجيل المواليد في بطاقة التموين من بوابة الحكومة الإلكترونية 2021، بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة الواحدة.

موقع إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021.. الخطوات والشروط اعرفها

وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة حددت شروط وخطوات علي الموقع الرسمي لإضافة المواليد علي بطاقة التموين، وأن تكون الشروط التي وضعتها الحكومة المصرية متوافرة مع صاحب الطلب.

وأوضح المصدر، أن ألا يزيد عدد أفراد البطاقة الواحدة عن 4 أفراد، وأن يكون أفراد البطاقة هم الزوج والزوجة واثنان من الأبناء، أو الزوج وثلاثة من الأبناء، أو الزوجة وثلاثة من الأبناء، وبالنسبة للمتزوج بأكثر من زوجة يسمح بإضافة زوجة واحدة فقط، على أن يكون المواليد المراد إضافتهم هم مواليد أعمار 2005 حتى 2015.

وأشار المصدر، إلى أن تكون الأسرة التي ترغب إضافة أبنائها هي أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، كما اشترطت الوزارة ألا يزيد دخل رب الأسرة عن 2400 جنيه سواء من جهة حكومية أو قطاع خاص، وألا يزيد دخل رب الأسرة عن 1500 جنيه إذا كان من أصحاب المعاشات

وأكد المصدر، في حالة أن يكون صاحب الطلب لا يستطيع التعامل مع الأنترنت أو غير متاح له في القري أو المناطق النائية، فعليه التوجه إلي أقرب مكتب تموين وسوف يقوم المكتب بمساعدة المواطنين.