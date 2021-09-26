انتشر مؤخرا العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعي إمكانية دخولها على موقع تنزيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2021 وتقديم العديد من الخدمات حول بطاقات التموين واستفساراتها للمواطنين، إلا أن هذه الصفحات يطلب البعض من أعضائها تحويل أموال من راغبي الخدمة عبر الهاتف المحمول إلى منفذها من أجل تنزيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2021.

نصب واحتيال.. موقع تنزيل المواليد عن طريق النت 2021 مقابل تحويل أموال

فيما أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد أي مواقع جديدة حاليا من شأنها تقديم الخدمات التموينية للمواطنين إلا موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، وأن إيهام البعض بإتمام خدماتهم التموينية وتوفير موقع تنزيل المواليد عن طريق النت مقابل تحويل الأموال ما هي إلا وسيلة للنصب والاحتيال على المواطنين.

ونوهت المصادر بأن الخدمات التموينية متاحة ومعلنة عبر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، مجانا للمواطنين.

ويقدم موقع دعم مصر 14 خدمة تموينية مختلفة يأتي من بينها خدمة «إضافة أفراد جدد» على البطاقات التموينية، حيث تزداد الحركة البحثية عليه من خلال محرك البحث جوجل حول موقع تنزيل المواليد في بطاقات التموين.

الخدمات التموينية المتاحة للمواطنين عبر موقع دعم مصر

1– إصدار بدل لبطاقة تموين.

2– إصدار بطاقة تموين جديدة.

3– إصدار بطاقة فصل اجتماعي.

4– النقل من محافظة إلى أخرى.

5– فصل اجتماعي لمستفيد من بطاقة لأخرى.

6– تحويل مستفيد الخبز إلى مستفيد تموين.

7– إضافة أفراد جدد.

8– إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

9– تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

10– إعادة إرسال الرقم السري.

11– استعلام عن صرف البطاقة.

12– استعلام عن حالة طلب.

13– رأي المواطنين بالمخبز.

14– استعلام مكاتب التموين.

فيما تقدم بوابة مصر الرقمية 10 خدمات تتعلق جميعها ببطاقة التموين، فضلا عن العديد من الخدمات الحكومية الأخرى.

خدمات تموينية للمواطنين متاحة على بوابة مصر الرقمية للتموين

1. تفعيل بطاقة التموين.

2. إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

3. إصدار بطاقة تموين جديدة.

4. نقل من محافظة إلى أخرى.

5. فصل اجتماعي.

6. ضم أفراد الأسرة.

7. الاستعلام عن الصرف.

8. إضافة أفراد الأسرة غير المقيدين تموينيًا.

9. إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.

10. إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.