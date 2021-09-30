استشاري أمراض صدرية: لا يشترط ظهور أعراض كورونا دفعة واحدة

قال الدكتور محمود عبدالمجيد، استشاري الأمراض الصدرية، إن أعراض كورونا لا يشترط أن تظهر دفعة واحدة دائما، لافتًا إلى أن عَرَضا واحدا فقط قد يشير إلى الإصابة بالعدوى مثل الرشح والزكام والعطس وارتفاع في درجات الحرارة والإسهال واحمرار العينين وآلام في الجسم، وأحيانا لا تظهر أي أعراض.

لا يمكننا التثبت من الإصابة بكورونا إلا بعد الفحوصات

وأضاف عبدالمجيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن أي شخص مصاب بالبرد يعتبر اشتباه كورونا حتى يثبت العكس: «لا يمكننا التثبت من الإصابة بكورونا إلا بعد الفحوصات، وفيما عدا ذلك يشتبه في الحالة ويجري تشخيصها على أنها اشتباه كورونا، وفي هذه الحالة يجب أن نعزلها منعا لنقل العدوى».

الاستمرار في ارتفاع درجات الحرارة ليست شرطا للإصابة كورونا

وتابع استشاري الأمراض الصدرية: «مش لازم الحرارة تفضل عالية عشان تبقى كورونا، لأن مرضى كتير مصابين بكورونا وعندهم التهاب رئوي من غير ما يبقى عندهم شرطة واحدة ارتفاع في درجات الحرارة».

وأكد على أن المسحة أكثر تأكيدا من الأشعة، لافتًا إلى أن نسبة قليلة جدا من مصابي كورونا يتعرضون لالتهاب رئوي.

التطعيم من سن 12 عاما

وشدد على أهمية تلقي لقاح كورونا، وبخاصة مع قلة موانع الحصول عليه: «وفي وقت قريب أعتقد أننا سنطعم من 12 سنة إلى 18 سنة، أما بالنسبة للحساسية من اللقاحات فهي تعني التعرض لصدمة أو إغماء فور الحصول على لقاح الإنفلونزا أو مضاد حيوي وغيرها، ولا يقصد بها الاحمرار، وبالتالي فإن موانع الحصول على اللقاحات قليلة للغاية، والمصابون بحساسية الصدر يجب أن يحصلوا على اللقاحات».