التعليم: إجراءات قانونية ضد الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن التطعيم بلقاح كورونا، من العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي بجميع المؤسسات التعلمية بالمديريات التعليمية، الإدارات، والمدارس الحكومية والخاصة بأنواعها، استعداداً للعام الدراسي الجديد 2021/2022، والذي ينطلق يوم 9 أكتوبر المقبل طبقاً للخريطة الزمنية المعلنة ومعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

منع غير الحاصلين على اللقاح من دخول المؤسسة وتسجيلة "غياب"

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه لن يسمح بدخول العاملين غير الحاصلين على اللقاح، المؤسسات التعليمية، وعدم تسجيله في دفاتر الحضور والانصراف، وذلك لمخالفتهم التعليمات، ورفضهم تلقي اللقاح، أو تقديم إفادة بعمل مسحه بواقع مرتين كل أسبوع.

وبالنسبة للعاملين الذين لديهم موانع، قالت الوزارة، يسمح للعاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي سواء بالمديريات أو الإدارات أو المدارس بالدخول، بعد تقديم تقرير طبي من التأمين الصحي يفيد بالموانع الصحة التي تمنعه من الحصول على اللقاح.

%3 من العاملين بالتعليم لم يسجلوا للحصول على لقاح كورونا

وكشف وزارة التعليم، الأعداد والنسب المئوية للعاملين بالتربية والتعليم والمعلمين على مستوى الجمهورية بجميع مديريات التربية والتعليم، والذين حصلوا على اللقاح، لـ«متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولى، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلق أي جرعة» استعداداً للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

- عدد العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالمؤسسات التعليمية المديريات والإدارات والمدارس يبلغ مليون و602 ألف.

- نسبة الحاصلين على الجرعتين من العاملين بجميع المحافظات وصل إلى 286 ألفا و66 عاملاً بنسبة 18%.

- عدد الحاصلين على جرعة واحدة 541 ألفا و24 عاملاً بنسبة 34%.

- عدد العاملين الذين سجلوا ولم يحصلوا على اللقاح حتى الآن 811 ألفا و445 عاملاً بنسبة 50%.

- 25 ألف و104 عاملاً أي بنسبة 3% من إجمالي عدد العاملين لم يسجلوا للحصول على اللقاح.