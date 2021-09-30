حبس عاطل حوّل منزله لمصنع مخدرات في شبرا الخيمة

أمرت نيابة شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حته المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بحبس عاطل، اليوم، عقب ضبطه بتهمة إدارة منزله في تصنيع المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.

تفاصيل ضبط عاطل شبرا حول منزله لمصنع مخدرات

كانت معلومات سرية وردت لأجهزة أمن بالقليوبية وأفادت بقيام عاطل بإدارة منزله كوكر لتصنيع المخدرات وترويجها بين المتعاطين وتجار التجزئة في شبرا الخيمة بمنطقة قسم أول شبرا.

تشكل فريق بحث قاده اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين أن المتحرى عنه عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، ويقوم بتصنيع وترويج المواد المخدرة خاصة التخليقية.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يتخذ من منزله وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويج المخدرات على عملائه، وبعد إستئذان النيابة قامت قوة من مباحث قسم أول شبرا الخيمة بمداهمة المنزل وألقي القبض على المتهم وبحوزته كمية من المخدرات، والأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع و2 كيس متوسط الحجم، بداخله مادة تستخدم في تصنيع مخدر «البودر»، وزجاجة بداخلها مادة كيميائية، وزجاجات قطرة وعدد من الأقراص مجهولة المصدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بغرض تصنيع المخدرات وترويجها بين عملائه.

حبس 6 ضبطوا بمخدرات وسلاح في حملة بالقناطر

وكان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عناني مدير مباحث القليوبية، بقيام حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين واستهدفت الحملة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عاطلين بحوزتهما قطعتي سلاح ناري عبارة عن بندقية وفرد خرطوش وضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة عبارة عن حشيش وهيروين وأقراص مخدرة كما تمكنت الحملة من تنفيذ 45 حكما قضائيا متنوعا.