أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن تطعيم 82 ألف طالبًا بالجامعات ضد فيروس كورونا، أمس الأربعاء، من إجمالي 120 ألف طالب سجلوا على الموقع الإلكتروني، من خلال 1100 مركز مخصص لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية من ضمنهم 270 مركز شباب تم تجهيزهم للتطعيم، ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للطلاب مجددا بشأن سرعة حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا فى مصر.

تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات.. الخطوات والرابط

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات حجز التطعيم من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر والتي جاءت على النحو التالي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر من هنا

- اختيار الفئة المستهدفة

- إدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن الاسم الرباعي والرقم القومي و تحميل الصورة الشخصية وإدخال الهاتف المحمول

-تقوم الوزارة بإرسال رسالة مكونة من اربع حروف للتأكد.

- بعد ذلك يتم استكمال خطوات التسجيل والتي تتضمن الموافقة على شروط تلقي اللقاح واختيار مكان التطعيم الراغب فيه.

- وأخيرًا ترسل الوزارة رسالة بها رقم التسجيل أو طلب التسجيل.

تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

وأكدت وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي لها اليوم، أنه يمكن لجميع طلاب الجامعات التوجه إلى أقرب مركز من ضمن الـ 270 مركز شباب التي تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات فقط.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك دون التسجيل على موقع لقاح كورونا أو انتظار الرسالة النصية الخاصة بتحديد موعد تلقي اللقاح، مؤكدين أن التسجيل والحصول على اللقاح يكون بشكل فوري.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، وفي حال أخذ اللقاح لابد من الالتزام بالتدابير الصحية فاللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.