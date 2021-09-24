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محمود مسلم

ضبط عصابة تخصصت في خطف هواتف المارة بالشرقية: تتزعمها سيدة

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الوطن
02:07 م | الجمعة 24 سبتمبر 2021
الداخلية

الداخلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، قيام 3 أشخاص- لاثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـي ارتكاب وقائع خطف الحقائب والهواتف المحمولة من المواطنين بالطريق العام وتصرفهم فيها بالبيع لـ(ربة منزل - مقيمة بذات الدائرة).

القبض على المتهمين وبحوزتهم «هيروين» وسلاح أبيض

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبحوزة اثنين منهم (كمية من مخدر الهيروين - 2 قطعة سلاح أبيض - مبلغ مالى- ميزان حساس).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة، وأرشدت ربة المنزل عن المسروقات لدى عميلها (مالك محل هواتف محمولة- مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، أمكن ضبطه وإعادة المسروقات، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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