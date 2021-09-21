المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي خطف صاحب مخبز بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة 6 متهمين، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانتهم بخطف صاحب مخبز ولديه سيارة يعمل عليها بالأجرة، بحجة الذهاب معهم بسيارته لشراء بعض المستلزمات، وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة بالزاوية الحمراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى عادل عبداللطيف، وعضوية المستشارين حاتم عبدالفتاح أبو شنب وعادل أحمد حراجي وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

إجبار المجني عليه على توقيع إيصالات أمانة

وجاء في أوراق القضية التي تحمل رقم 7012/266 لسنة 2020 جنايات الزواية الحمراء، أن المتهمين «محمد. ع»، 21 عاما، طالب، و«أحمد. م»، 24 عاما، بائع، و«صالح. أ»، 21 عاما، عامل، و«محمد. ش»، 23 عاما، نجار، و«إسلام. ف»، 22 عاما، عامل، و«صفاء. ع»، 52 عاما، ربة منزل، أنهم في يوم 12 أكتوبر من العام المنصرم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، خطفوا المجني عليه «علي. ر»، 42 عاما، صاحب مخبز، وكان ذلك بالتحايل والإكراه بأن زعمت له الأخيرة حال رغبتها في مرافقته لها بشراء احتياجات لتجارتهما قاصدة الانفراد به وإبعاده عن ذويه، واستعانت بمجهول قائد لسيارة أجرة عامة، فخدعته ووقع ضحية شركها، ورافقها وما أن أبعدته عن محيط سكنه حتى تركت المتهمة السادسة والمجهول السيارة ودلف إليها باقي المتهمين، واقتادوه عنوه إلى مسكن المتهم الأول لارتكاب الجريمة التالية على النحو المبين بالتحقيقات، بالإضافة إلى إكراه المجني عليه بالقوة والتهديد على الإمضاء والبصمة على «سند دين - إيصالات أمانة» بأن تعدى المتهم الأول بسلاح أبيض مطواة، محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

استدراج المجني عليه

واشتركت المتهمة السادسة بطريق التحريض والإتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الجريمة محل الاتهام التالي، بأن حرضتهما واتفقت معهما على كيفية تنفيذ مخططهم وساعدتهم على ارتكابها بأن استدرجت المجني عليه واصطحبته برفقتها إلى مكان تواجدهم، وذلك ليتمكنوا من إتمام الجريمة، فوقعت بناء على هذا التحريض وذلك الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

سرقة المجني عليه

وبسؤال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، أقر أنه ورد إليه اتصال هاتفي من المتهمة السادسة، زاعمة فيه شراء بعض مسلتزمات من المخبز خاصتهما، فتقابل معها واستقلا سيارة أجرة أحضرتها المتهمة، وحال وصولهما لمكان الواقعة فوجئ بنزولها وقائد السيارة، ودلف المتهمين للسيارة وقيادتهم لها، واختطفوه إلى مسكن المتهم الأول، وقام الأخير بالتعدي عليه بالضرب مستخدما سلاح أبيض مطواة، محدثا إصابته وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة أحضرها المتهم الثاني، حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة للشد من أزرهما، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الوصول لغايتهم.