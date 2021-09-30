تردد قناة اون سبورت الجديد 2021.. مباريات وبرامج رياضية

يبحث جمهور الرياضة المصرية عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن تتردد قناة اون سبورت الجديد 2021، حيث قامت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق لتنبيه الجمهور في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها لعشاق الساحرة المستديرة، تردد قناة اون سبورت الجديد، وذلك في التقرير التالي.

تردد قناة أون سبورت الجديد 2021

يمكن ضبط تردد قناة اون تايم سبورت الجديد على التلفاز كالآتي:

ـ تردد قنوات أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

ـ الجودة: SD.

ـ تردد القناة: 10853.

ـ الاستقطاب: أفقي H.

ـ معدل الترميز: 27500.

ـ معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

ـ تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات.

ـ الجودة: SD

ـ التردد: 11449.

ـ معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

ـ معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي

ـ يمكن مشاهدة قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32، كالتالي:

ـ تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

ـ فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

ـ في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك.

ـ ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

ـ قم بعمل توليف إعداد القناة.

ـ اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

وكانت مجموعة قنوات أون تايم سبورت On Time Sports العام الماضي 2020، استطاعت خلال فترة قصيرة، أن تصبح واحدة من أهم القنوات الرياضية المفتوحة في مصر.