استئناف كفر الزيات تؤيد حبس المتهم بوفاة «طفلة الحقنة الخطأ»

رفضت محكمة جنح مستانف كفرالزيات، في محافظة الغربية، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من الطبيب البيطري «خالد ن.»، المتهم في واقعة وفاة الطفلة «منار النجار»، 4 سنوات، المعروفة إعلامياً باسم «ضحية الحقنة الخطأ»، وتم حبسه 4 أيام، وتجديد حبسه 15 يوماً، على ذمة التحقيقات، في القضية ؤقم 6342 لسنة 2021 إداري مركز بسيون.

صيادلة الغربية تحقق في الواقعة

من جانبها، فتحت نقابة الصيادلة في الغربية، تحقيقاً مع صاحبة الصيدلية «أ. أ.»، وذلك بسبب السماح بعمل أحد الأشخاص لا يحمل رخصة لمزاولة المهنة، وحاصل على بكالوريوس طب بيطري، في الصيدلية المملوكة لها.

وقررت نيابة بسيون، في وقت سابق، حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات في الواقعة، وذلك لاتهامه بالتسبب في وفاة الطفلة «منار»، بعد اعطائها حقنة عن طريق الخطأ، مما تسبب في إصابتها بفقدان الوعي، وجرى نقلها إلى المستشفى لمحاولة إسعافها، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفى.

أمن الغربية يتلقى إخطاراً بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى بسيون بوصول الطفلة «منار عبده»، 4 سنوات، في حالة إعياء شديد، وتم تحويلها إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، إلا أنها توفيت أثناء محاولة إسعافها.

تبين من التحريات أن والدة الطفلة توجهت بها إلى إحدى الصيدليات، بعد ارتفاع درجة حرارتها، وأعطاها الشخص المتواجد بالصيدلية، ويعمل طبيباً بيطرياً، يقف في صيدلية زوجته، حقنتين تسببت في إصابة الطفلة بفقدان الوعي، ثم لفظت أنفاسها أثناء نقلها للمستشفى.

أسرة الطفلة «ضحية الحقنة الخطأ» تتهم الطبيب البيطري بالتسبب في وفاتها

واتهمت أهلية الطفلة «ضحية الحقنة الخطأ» الطبيب البيطري بالتسبب في وفاتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة الطفلة وبيان سبب الوفاة، وحبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم تجديد حبسه 15 يوماً على ذمة القضية.