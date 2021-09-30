إطلاق المهرجان القومي لمسابقات الكاراتيه بكفر الشيخ (صور)

أطلقت إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، المهرجان الرياضي لمسابقات الكاراتيه، بالصالة متعددة الأغراض بنادي كفر الشيخ الرياضي، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفي إطار توجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأشرف مصطفى غريب، وكيل المديرية لشئون الرياضة، ويأتي ذلك ضمن استحداث العديد من البرامج والمشروعات الرياضية التي تم إدراجها ضمن خطة التنمية الرياضية للعام المالي 2021 / 2022

اكتشاف المواهب وإشراكهم في البطولات

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أهمية الرياضة ومتابعة دعمها وتطويرها لتحقيق الجماهيرية والرقي للمستوى المطلوب، داعيا الجميع إلى التعاون والعمل بثقافة جديدة تجسد أخلاق الرياضة.

وأشار إلى أهمية اكتشاف المواهب من أبناء المحافظة وتطويرها ودعم مشاركتها في البطولات والدورات الرياضية المحلية والدولية، مؤكدا حرص المحافظة الدائم ودعمها لجميع الأنشطة الرياضية للشباب وبناء العقول السليمة، معربا عن خالص تمنياته بدوام التوفيق والتميز لجميع اللاعبين المشاركين في إطار من الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

السعي للتميز والحصول على البطولات

ووجه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، الشكر والتحية لكل الشباب والأطفال المشارك في المسابقة، وطالبهم بالتفوق والسعي للتميز والحصول على البطولات والجوائز المحلية والدولية لرفع اسم مصر عاليًا وصقل خبراتهم ومواهبهم الرياضية فضلًا عن تعميق قيم الحب والانتماء لوطننا الغالي مصر، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة، وقد تم توزيع الجوائز وسط فرحة جميع المشاركين، بإشراف الدكتور محمد غازي، مدير الإدارة.