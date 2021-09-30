عمرو القاضي رئيسا تنفيذيا للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين السيد عمرو القاضي رئيساً تنفيذياً للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك لمدة عام، خلفاً للمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشؤون التنشيط السياحي، والذي كان مكلفاً من الوزير بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة.

وعمرو القاضي عضو في لجنة «خبراء الترويج السياحي» منذ عام 2020، وهي اللجنة المشكلة بقرار من وزير السياحة والآثار، والتي تضم عددا من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعات.

و«القاضي» عضو أيضًا في لجنة إعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، والتي أعدها تحالف كندي إنجليزي متخصص، وتسلمتها الوزارة في أغسطس الماضي، وذلك تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات، إضافة إلى مشاركته في إعداد حملات الترويج المصرية في الأسواق العربية والأوروبية.

خبرة 30 عاما في الإعلام وفنون التسويق

ويتمتع «القاضي» بخبرة تمتد الى 30 عاماً في تخصصات متنوعة في مجالات الإعلام والإعلان وفنون التسويق، حيث تدرج خلال هذه السنوات في الوظائف المختلفة حتي وصل لمناصب الإدارة العليا منذ عام 2003، ونائباً لرئيس مجلس إدارة إحدي أكبر المجموعات التسويقية منذ عام 2014.

واستطاع طوال هذه السنوات الطويلة بناء وتعزيز شبكة علاقات عمل قوية بمختلف أطراف صناعة الإعلام والإعلان والتسويق داخل مصر وفي المنطقة العربية وكذلك دولياً.

وعمل «القاضي» خلال السنوات الماضية مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الإعلام والإعلان مثل شركات هورايزون العالمية للإعلان Horizon، وشركة لوي الإنجليزية للإعلان Lowe Worldwide، وشركة مايند شير العالمية للوسائل الإعلانية Mindshare worldwide ، وآخرها شركة دي دي بي العالمية للإعلان DDB Worldwide.

وخلال عمله مع هذه الشركات أتيح له الفرصة للعمل مع كبري العلامات التجارية العالمية، بالإضافة الي كبار المعلنين المحليين والإقليميين.