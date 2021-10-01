«التعليم العالي» تنفي تغريم الطالبات 10 آلاف جنيه بسبب «الميك أب»

نفى الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأنباء التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إقرار غرامة مالية على أي طالبة تدخل الجامعة بـ«ميك اب» تصل إلى 10 آلاف جنيه، ومنعها وتحويلها إلي مجلس تأديب عاجل للتحقيق معها.

وأكد أنه لا توجد أي قرارات خاصة بذلك، ولا توجد أي توجيهات أو قرارات تتعلق بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو إثارة البلبلة والإثارة، في أرجاء المجتمع الجامعي.

الدراسة في موعدها 9 أكتوبر

وأوضح عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة في موعدها المحدد يوم 9 أكتوبر المقبل، حسبما قرر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مطالبا بعدم الانسياق خلف الشائعات.

الجامعات أنهت جميع الاستعدادات

وفي الوقت نفسه، أنهت الجامعات الحكومية والخاصة استعدادها للعام الدراسي الجديد 2021 وذلك من خلال الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للمدرجات والمعامل والقاعات الدراسة والمدن الجامعية، بجانب إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت كإجراء احترازي لتقليل انتقال عدوى كورونا.

الكارنيه الجامعي بعد الحصول على اللقاح

وأشار عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة إلى قرب الانتهاء من خطة تطعيم منتسبي الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والحكومية المصرية، على أن يتم منع استخراج الكارنيه الجامعي لأي طالب لم يحصل على لقاح كورونا، واتخاذ عدد من الإجراءات المشددة لمجابهة تفشي المرض أيضا، والتأكيد على حصول جميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس على لقاح كورونا.