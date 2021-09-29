التعليم العالي: طوارئ في الجامعات.. وتطعيم الطلاب إجباري وبالمجان

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك حالة طوارئ حاليا في كل الجامعات المصرية للإسراع بتطعيم الطلاب في الجامعات، وتوجد أكثر من 100 نقطة لتلقي التطعيمات، مبينا أن الدولة عازمة على الوصول إلى عام دراسي آمن للجميع، لافتا إلى أن التطعيم سيكون إجباريا ومجانيا، وسط تواجد للفرق الطبية في كل الجامعات في مختلف المحافظات، مع العمل فترات مسائية وصباحية.

رفع درجات الاستعداد للعام الجديد

وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع على فضائية «Extra News»، اليوم الأربعاء، أن الجامعات حاليا ترفع الاستعداد لتطبيق الإجراءات الاحترازاية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في مختلف الكليات وسط استعداد لاستقبال الطلاب الجدد وإعلان جدوال الطلاب والتسجيل في أنظمة الساعات المعتمدة والدراسات العليا.

عام دراسي حضوري كما كان قبل كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن الدولة ستبدأ العام الدراسي حضوريا كما كان قبل جائحة فيروس كورونا مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

إجبار الطلاب على التطعيم

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات ناقش في اجتماعه طريقة من أجل إجبار الطلاب على الحصول على اللقاحات المضادة لكورونا، مبينا أن كل كلية لها الحق في تطبيق رؤيتها لتحقيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

مشاركة الجامعات في احتفالات أكتوبر

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن الأسبوع الأول من الجامعة يتزامن مع احتفالات أكتوبر، وستنخرط الجامعات والكليات في هذه الاحتفالات، مع توعية مستمرة للطلاب لمواجهة فيروس كورونا، وحث ذوويهم على الحصول على اللقاح المضاد لكورونا.