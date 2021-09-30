مغاوري: مصر تشارك بجناح عملاق على 3 آلاف متر بمعرض «إكسبو دبي 2020»

قال أحمد مغاوري، المسؤول عن الجناح المصري في معرض «إكسبو دبي 2020»، إن العالم كله موجود في دبي، وهو حدث يقام كل خمس سنوات، وتشارك فيه 192 دولة هذا العام، وأكثر من 18 منظمة دولية، وموضوعه هذا العام هو «ترابط العقول»، موضحًا أن مدينة «إكسبو» تعتبر «بلد جوه بلد»، وبعد انتهاء المعرض هذا العام، سوف تمتد هذه المدينة على ضعف مساحتها الحالية لتتحول إلى مدينة عملاقة.

فرص مصر في المعرض

وأضاف «مغاوري»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الخميس، أن مصر تشارك بجناح عملاق يمتد على 3 آلاف متر، في منطقة الفرص، لأن المعرض مقسم على ثلاثة أجزاء، أولها منطقة الفرص، ثم منطقة الاستدامة، ثم منطقة الحركة.

وتابع المسؤول عن الجناح المصري في معرض «إكسبو دبي 2020»، أن وجود مصر في منطقة الفرص يعطيها فرصة جيدة لإبراز المشروعات، لأن مصر تعمل في كل الاتجاهات، سواء الصحة أو السياحة أو التعليم، وكلها يوجد بها فرص، والجناح المصري مستمر طوال 6 شهور وهي طول فترة المعرض.

انطلاق معرض إكسبو دبي 2020

وانطلق مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي العالمي، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب والعالميين، وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم في إكسبو 2020 دبي، إن أنظار العالم تتجه اليوم إلى الإمارات التي يقام على أرضها المعرض الذي سيرسم ملامح مستقبل جديد من الإبهار بعروض تستعين بأحدث تقنيات الصوت والضوء والليزر، في تجربة هي الأولى من نوعها في العالم.

وأضاف «الخطيب»، أنهم يهدفون إلى تقديم تجربة لا مثيل لها، وستكون الصور المذهلة على «قبة الوصل» العملاقة جزءًا مميزًا جدًا من هذه التجربة، كما يجرى الاستعانة بتقنيات كريستي المبتكرة بالعروض التي يجرى تقديمها.