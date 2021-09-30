«التطعيم من حقك يوصل لحد عندك».. مبادرة لمجابهة كورونا بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن تطعيم 1778 حالة من كبار السن بلقاح فيروس كورونا المستجد في منازلهم، وذلك منذ انطلاق فعاليات المبادرة التي أطلقتها المحافظة تحت عنوان «التطعيم من حقك.. يوصل لحد عندك»، التي انطلقت يوم 27 سبتمبر الجاري، حيث استهدفت تسجيل وتطعيم كبار السن في منازلهم، كمرحلة أولى، لوقايتهم من عدوى فيروس كورونا.

جاءت تصريحات محافظ الفيوم، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الخميس، مع الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة آلاء مصطفى، مدير مستشفى الصدر، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتلقي لقاح كورونا.

مراجعة مخزون الأكسجين بمستشفيات العزل

وراجع محافظ الفيوم مخزون الأكسجين في المستشفيات المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا، وكذا متابعة آخر أعمال التطوير في مستشفى الصدر، كما تابع موقف تلقي العاملين في مختلف المديريات الخدمية لقاح كورونا، موجهاً بسرعة الانتهاء من تطعيم كافة العاملين ما لم يكن هناك مانع طبي مصحوباً بتقرير رسمي، كما تابع مخزون اللقاح، ووجه بتوفير كميات كبيرة حتى تغطي كافة الفئات المستهدفة.

تكثيف عمل الرائدات الريفيات بالقرى

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّ المحافظ أكد على تكثيف عمل الرائدات الريفيات، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، لتوعية المواطنين بأهمية تلقي لقاح كورونا، واستهداف كبار السن في منازلهم، موجهاً بعقد اجتماع مع المشرفات الريفيات بمجالس المدن، والرائدات الريفيات بمديريتي التضامن الاجتماعي والصحة، ومشاركة فرع المجلس القومي للمرأة وممثلين عن المديريات الخدمية، لتوسيع نطاق عمل التوعية المجتمعية بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا.

التخفيف على كبار السن لتلقي اللقاح

ولفت «الأنصاري» إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها المحافظة «التطعيم من حقك.. يوصل لحد عندك»، في التخفيف على كبار السن للحصول على لقاح فيروس كورونا بمنازلهم، وذلك من خلال فرق مديرية الصحة المتنقلة، لافتاً إلى أهمية توسيع نطاق عمل المبادرة، للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتقليل الإصابة بين الفئة الأكثر عرضة للفيروس.

تطعيم 1778 من كبار السن بلقاح كورونا

وخلال الاجتماع استعرض وكيل وزارة الصحة موقف تلقى اللقاح لكبار السن منذ انطلاق مبادرة «التطعيم من حقك.. يوصل لحد عندك»، التي بدأت في 8 مناطق، بلغ عدد المستهدفين الذين تم حصرهم نحو 2278 مواطناً، تم تطعيم نحو 1778 منهم حتي الآن، وذلك بمنطقة «الشيخ حسن» في مدينة الفيوم، وقرية «أبجيج» بمركز الفيوم، وقرية «دوار جبلة» بمركز سنورس، وقرية «زيد» بأبشواى، ومنطقة «العقلي» بمركز يوسف الصديق، وقرية «فانوس» بطامية، وقريتي «الجعافرة والسلام» بمركز إطسا.

توسيع نطاق مبادرة «التطعيم من حقك.. يوصل لحد عندك»

ووجه محافظ الفيوم بتوسيع نطاق عمل المبادرة في مختلف أنحاء المحافظة، وإضافة 6 مناطق أخرى إليها، وهي منطقة «أبوعش» بمركز الفيوم، وعزبة «قلمشاة» بمركز إطسا، و«كفر أبوعميرة» بطامية، وقرية «جبلة» بسنورس، وقرية «قصر بياض» بأبشواي، وقرية «كحك بحري» بمركز يوسف الصديق، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في الحصول على لقاح كورونا.