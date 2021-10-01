المدينة الجامعية بأسيوط تستقبل الطلاب المغتربين اليوم

أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، الانتهاء من إعلان كافة الجداول الدراسية لطلاب الكليات النظرية والعملية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، مضيفا أنه من المقرر فتح أبواب المدينة الجامعية أول أكتوبر لاستقبال الطلاب المغتربين ممن تم قبولهم للسكن بالمدينة الجامعية والتي اشترطت تطعيم الطالب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، ضمن خطة الجامعة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين أفراد الجامعة والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

الاستعانة بنظام التعليم الإلكتروني

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن نظام الدراسة خلال العام الجامعي الجديد 2021 / 2022 سيعتمد في المقام الأول على الحضور وفق ما أقره المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أنه يحق لكل كلية الاستعانة بنظام التعليم الإلكتروني «أون لاين»، عبر المنصات التعليمية المختلفة وذلك كوسيلة إضافية، حال الحاجة إلى ذلك .

وشدد الدكتور طارق الجمال على عمداء الكليات بضرورة تكثيف العمل خلال الأسبوع المقبل من أجل التأكد من جاهزية كافة مباني ومنشآت الكليات استعداداً لاستقبال الطلاب واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان انطلاق العملية التعليمية على نحو دقيق ومنظم مع التيسير على الطلاب فيما يخص إجراءات القيد والتسجيل وتوفير الدعم والرعاية اللازمة لهم، فضلا عن الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.