«مديريات التعليم» تبدأ التنسيق مع كليات التربية لسد العجز في المدارس

كشفت مصادر مطلعة في مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات، أنه يجري حالياً التنسيق مع كليات التربية في الجامعات المصرية لبحث تدريب طلاب الفرقة الثالثة والرابعة في مدارس، كحل بديل لسد العجز في المدارس، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التنسيق يشمل إتاحة الفرصة لتدريب طلاب التربية العملي في المدارس بشكل مجاني، خاصة وأن كليات التربية تهتم بتوفير تدريبات عملية للطلاب في المدارس كنوع من التأهيل لسوق العمل.

وتابعت المصادر، أنه يجري حالياً تشكيل لجان بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية لمعرفة التخصصات التي بها عجز في المعلمين وعمل قائمة كاملة بها، وعلى أساسها يتم فتح باب التطوع أمام راغبي التدريس بنظام الحصة في إطار الإمكانيات المتاحة.

وأكدت، على أنه جارٍ الاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال صيانة جميع المدارس وتوزيع الكتب عليها، وأوضحت أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية وقياس درجة حرارتهم قبل دخولهم للمدارس.

«التعليم»: لا يحق للمتطوع المطالبة بالتعيين

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت على أنه لا يحق للمعلمين المتطوعين المطالبة بالتعيين، موضحة أن الحصة بـ20 جنيهاً لكل حصة، ويكون نصاب المتطوع 24 حصة بأقصى حد أسبوعياً، شرط ألا يحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية، وأن يكون لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس، ويكون من حملة المؤهلات العليا التربوية.

وأضافت الوزارة، أن الاختيار يتم وفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس، ويتم فحص الموقف الأمني للمتقدم قبل العمل، مشددة على ضرورة عدم اشتراك المتطوعين في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة، لافته إلى أنها كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وذلك من خلال تسليم الكتب للمديريات التعليمية.