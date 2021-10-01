إحالة 46 موظفا للتحقيق في حملات للتفتيش الإداري بالأقصر

شنّت إدارة التفتيش المالي والإداري بمدينة الأقصر، حملة على المنشآت الحكومية الخدمية بنطاق بندر محافظة الأقصر، استهدفت المرور على المنشآت الحكومية لمتابعة تقييم الآداء، تنفيذا لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار حملات المتابعة للتأكد من انتظام سير العمل وتقديم الخدمة على أكمل وجه.

إحالة 46 موظفا للتحقيق

وفي السياق، أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، عن تنفيذ إدارة التفتيش المالي والإداري حملة للمرور على 117منشأة، أسفرت عن إحالة 46 موظفًا وموظفة للشئون القانونية للتحقيق، خلال شهر سبتمبر الماضي، بسبب عدم الانضباط الإداري، وأوضح رئيس المدينة، أن الحملات أسفرت أيضا عن تحرير 13مخالفة بعدد من المنشآت الحكومية، كما حررت 104 محاضر نظر وحفظ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، والتشديد على العاملين بتقيدم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.

التفتيش المالي والإداري تتابع مشروع تبطين الترع

وفي سياق متصل، نظمت إدارة التفتيش المالي والإداري جولات ميداينة لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروع القومي لتبطين الترع، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير وتنمية الريف المصري، تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسي، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

واستهدفت الجولات أعمال تبطين ترعة الكرنك الشرقية، وبلغت نسبة التنفيذ 3%، كما تابعت إدارة التفتيش المالي والإداري أعمال تبطين ترعة «فرع واحد»، والتي تشمل إنشاء سدود مع نزع المياه فضلًا عن تنسيب أعمال الحفر، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 65%.