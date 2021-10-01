مراكز التطعيم بلقاح كورونا تواصل استقبال المواطنين في بورسعيد

واصلت مراكز تطعيم لقاح كورونا ببورسعيد، استقبال المواطنين للحصول على اللقاح، اليوم الجمعة، ضمن حملة «معا نطمئن..سجل الآن»، وسط إجراءات احترازية مشددة، تنفيذا لتعليمات وقرارات مجلس الوزراء فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه يتابع مراكز تلقي لقاح كورونا، من خلال لجان ميداينة، لافتا إلى تنظيم جولة للإطمئنان على انتظام العمل والتأكد من سهولة إجراءات تلقي المواطنين للّقاح، فضلا عن تخصيص مركزين جديدين أحدها بالمدينة الرياضية والآخر بمركز شباب الزهور، لاستقبال المواطنين.

فرق متنقلة بمختلف أحياء بورسعيد

وأضاف أن المديرية دفعت بفرق متنقلة لتطعيم المواطنين باللقاح في مختلف أحياء المحافظة، لافتا إلى الفرق المتنقلة تستقبل المواطنين على مدار اليوم، بينها فريق يتمركز أمام مستشفى النصر التخصصي للأطفال، ودعا المواطنين للتسجيل على موقع الوزارة وتلقي اللقاح مؤكدا أنه آمن وفعال.

تخصيص مستشفيّي الحميات والصدر للعزل

وصرح وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، في بيان صحفي، أنه تفقد سير العمل بمستشفى «الحميات»، بعد تخصيصها لعزل المصابين بفيروس كورونا، واطمأن على سير العمل بالمستشفى وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وكذلك قسم المعامل مشيدا بجهود الدكتورة أمال عبد العليم، مدير المستشفى وجميع العاملين في مواجهة جائحة كورونا .

كما تفقد مستشفى الصدر وتابع التشغيل التجريبى للمستشفى برفقة الدكتورة ريهام الزيات مدير المستشفى ودكتورة يسرا كسبة مدير إدارة الصيدلة وعماد الأسمر مدير أمن مديرية الصحة، للتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات.