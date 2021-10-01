«التعليم» تكشف موعد الدراسة في مصر 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد الدراسة في مصر 2021، مؤكدة أن الدراسة حضورية في المدارس وسيتم تفعيل الحضور والغياب اعتباراً من أول أيام الدراسة، موضحة أنه جار الاستعداد لبدء الدراسة بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بهدف توفير بيئة تعليمية مشجعة وجذابة للطلاب.

تعرف على موعد الدراسة في مصر 2021

وأضافت الوزارة، أن موعد الدراسة في مصر 2021 هو 9 أكتوبر المقبل، ولا توجد أي نية للتأجيل، موضحة أنه تم التنبيه على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة بضرورة الالتزام بمواعيد بدء الدراسة، وضرورة إعلان الجداول المدرسية، وتوزيع جميع المهام الخاصة بالدراسة.

الدراسة في مصر 2021 حضورية

وتابعت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أن الدراسة في مصر 2021 ستكون حضورية منتظمة، مؤكدة أن القطاع الوقائي بكل إداراته والفرق الوقائية المنتشرة يقوم بدراسـة الوضع الوبائي المحلي والدولي أولا بأول، مشددة على أن الطالب هو العنصر الأساسي في العملية التعليمية ويجب عليه غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية وارتداء الكمامة المناسبة بشكل صحيح ومنع التزاحم ومراعاة التباعد الجسدي عند استخدام باصات المدرسة.

إجراءات وقائية مشددة مع عودة الدراسة في مصر 2021

ونوهت الوزارة إلى أنه يجب على جميع المعلمين بضرورة الالتزام بالتطعيم لحماية أنفسهم والأشخاص من حولهم بما يسهم في تقليل انتشار العدوى في العملية التعليمية، حيث يتم تطعيم كل من يقف بحرم المدرسة فوق سن 18 عاما، لافتة إلى أن الآثار الجانبية للقاحات تتمثل في ألم أو احمرار أو تورم في مكان الحقنة، مشددة على ضرورة الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بين الأفراد.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن الدراسة في المدارس وليست «أون لاين»، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع مديريات التعليم بضرورة التنسيق الكامل مع مديريات الصحة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس بشكل جيد.