القابضة للمياه: قواعد لترقية العاملين لرفع الأداء بالشركات التابعة

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية اختبارات المسار الوظيفي ووضع أسس وقواعد للترقية داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة، للارتقاء بأداء العاملين وتنمية مهاراتهم الإدارية والتخصصية.

ورشة عمل لمديرى عموم إدارات التدريب بالشركات التابعة للشركة القابضة

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنها استضافت ورشة عمل لمديرى عموم إدارات التدريب بالشركات التابعة للشركة القابضة، حيث افتتح الورشة المهندس ياسر الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

أهمية تدريب العاملين والتأهيل لتجهيز كوادر قادرة على القيادة

وأكد الشهاوى، أهمية تدريب العاملين والتأهيل لتجهيز كوادر قادرة على القيادة بأسس علمية ومهنية فى ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تتطلب تطوير العمل داخل كل المؤسسات والقطاعات المختلفة.

استخدام الوسائل المنهجية الملائمة والبرامج التخصصية المطورة

من جانبها قالت غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، إن المسار الوظيفي في مراحله المختلفة أحد آليات تنمية الموارد البشرية بالشركة، باستخدام الوسائل المنهجية الملائمة والبرامج التخصصية المطورة، حيث يتضمن ثلاث خطوات أساسية هي: التخطيط والتنفيذ والتقييم.

التحديثات المطلوبة لمناهج المسار الوظيفي طبقا للاحتياجات الخاصة بالعمل

من جهتها، قالت إيمان خضر مدير عام المسار الوظيفى بالشركة القابضة، إن الورشة تهدف إلى مراجعة إجراءات المسار الوظيفى بالشركات التابعة لعمل خطة للموقف التنفيذي خلال الفترة المقبلة، والتحديثات المطلوبة لمناهج المسار الوظيفي طبقا للاحتياجات الخاصة بالعمل.

مليار ونصف تكلفة مشروعات حياة كريمة بمراكز مغاغة والعدوة وأبوقرقاص وملوي ودير مواس

واجتمع مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوى، وتناول الاجتماع سرعة إنجاز أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز مغاغة والعدوة وأبوقرقاص وملوي ودير مواس، وتخدم 192 قرية، والتي تبلغ تكلفتها نحو مليار ونصف المليار جنيه، وخطط وآليات العمل بالشركة خلال الفترة المقبلة.