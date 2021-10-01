إزالة 24 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في دمياط والبحيرة (صور)

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إزالة 12 تعديا، على أملاك للدولة تابعة لولاية الموارد المائية والري، بمركز فارسكور، وذلك على مساحة 323 م2.

إزالة 180 تعديا منذ بدء الموجة الـ18 في دمياط

وقالت محافظ دمياط في بيان صحفي، إن عدد حالات التعدي، التى تم إزالتها منذ إنطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ18، والتى تستمر حتى 3 أكتوبر الجاري، بلغ 180 حالة، بمساحة إجمالية 22451 م2، وذلك بمناطق مختلفة من المحافظة.

لا تهاون مع أي تعديات على أملاك الدولة

وأشارت محافظ دمياط إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أى تعديات على أملاك الدولة، مؤكدة على أنه سيتم التعامل بحزم مع المخالفين، فضلا عن استمرار الحملات لاستعادة أملاك الدولة كاملة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإزالة التعديات على أراضي الدولة، وفرض هيبتها، وردع المخالفين.

إزالة 12 تعديا بدمنهور

وفي سياق متصل، شنت الوحدات المحلية بمراكز «دمنهور والدلنجات والمحمودية»، بالبحيرة عدة حملات أسفرت عن إزالة 12 حالة تعدٍ بدمنهور، على مساحة 1174 م2.

كما تم تنفيذ 9 قرارات إزالة على مساحة 272م2، عبارة عن قطع الجسر ووضع مواسير وردم المجرى المائي وزراعة أشجار، وتشوين مخالفات على مصرف فرع الدلنجات وابيا، وإزالة حالة تعدٍ على أراضي الزراعية بمساحة 150 م2 بنطاق قرية سيدى عقبة بالمحمودية.

كما شنت الأجهزة حملات مكبرة بـ7 مراكز، أسفرت عن إزالة 25 تعديا، بإجمالي مساحة 2381 م2 ، بالإضافة لإزالة 8 تعديات على أملاك الزراعة وحرم الري بإيتاء البارود على مساحة 702 م2، كما تم إزالة 3 تعديات، بمساحة 478 م2، بنطاق قرية فيشا بالمحمودية.