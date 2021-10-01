حظك اليوم برج الأسد الجمعة 1-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد أنه يتمتع بشخصية قيادية وقوية، ويحب أن يفرض رأيه وسيطرته على الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في برجك يدفعك اليوم للتقدم بكل الطاقة والإصرار، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

تناغم الشمس والقمر يمنحك سحرا وإشراقة.. تبدو اليوم متألقا بالبهجة والتفاؤل وتؤثر فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.