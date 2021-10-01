«بيت المسرح» يحتفي بانتصارات أكتوبر في 6 محافظات

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت يحتفي مع الشعب المصري العظيم بانتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام، من داخل محافظات مصر المختلفة، ضمن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

3 عروض ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع "المواجهة والتجوال"

ويقدم البيت الفني للمسرح ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع "المواجهة والتجوال" خلال شهر أكتوبر 3 عروض بـ6 محافظات، وهي "أمر تكليف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث بمحافظتي الغربية والشرقية بقرى زفتى والحسينية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، و"صحينا يا سينا" من إنتاج فرقة مسرح الساحة بمحافظة دمياط والغربية، و"عبور وانتصار" من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بمحافظة الإسماعيلية والسويس.

وتقدم جميع العروض بالمجان طبقا لخطة مشروع المواجهة والتجوال التي تنفذها فرقة مسرح المواجهة والتجوال، بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الداخلية، محافظة الغربية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف "مختار" أن بيت المسرح يستمر في دوره التنويري من خلال تقديم عروض مسرحية تخاطب عقل الجمهور ووجدانه، وتطلعه على بطولات جيش مصر العظيم، بخاصة في تلك الفترة المهمة من تاريخ مصر.

جميع العروض بالمجان

جدير بالذكر أن عرض "أمر تكليف" من إخراج باسم قناوي، يقدم بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية ابتداء من اليوم الجمعة 1 أكتوبر وحتى الأربعاء المقبل 6 أكتوبر، ليقدم بعدها بمحافظة الشرقية من الخميس 7 أكتوبر وحتى 11 أكتوبر، بينما يقدم عرض "صحينا يا سينا" من إخراج عصام الشويخ ابتداء من الأحد 3 أكتوبر على مسرح قصر ثقافة دمياط وحتى 8 أكتوبر، ليقدم بعد ذلك بمحافظة الغربية ابتداء من 9 أكتوبر وحتى 13 أكتوبر، أما عرض "عبور وانتصار" من إخراج محمد الخولي، فيقدم ابتداء من الثلاثاء 5 أكتوبر على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية وحتى 9 أكتوبر، ليقدم بعدها على مسرح قصر ثقافة السويس ابتداء من 10 أكتوبر وحتى 12 أكتوبر.