موقع دعم مصر للتموين.. 14 خدمة تموينية وإضافة غير المقيدين

يتيح موقع دعم مصر للتموين، العديد من الخدمات التموينية للمواطنين، من أجل سرعة إتمام طلباتهم التي تتعلق ببطاقة التموين، إلكترونيًا دون الحاجة للذهب إلى مديريات ومكاتب التموين، والتي يأتي على رأسها إصدار بطاقات تموين جديدة وإضافة الأفراد غير المقيدين عليها بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية.

خدمات موقع دعم مصر للتموين لمستفيدي منظومة الدعم التمويني

وتختلف الخدمات المقدمة على موقع دعم مصر للتموين، حيث تصل إلى 14 خدمة تموينية مختلفة، كي يستفيد منها أي مواطن سواء كان مقيدًا على منظومة الدعم التمويني، أو كان غير مقيد ويرغب في استخراج بطاقة تموين جديدة اذا انطبقت عليه شروط الفئات الأولى بالرعاية، والتي تشمل أي أسرة لا يزيد راتبها الشهري عن 2400 جنيه أو لا يتعدى معاشها الشهري عن 1500 جنيه.

ويخصص موقع دعم مصر للتموين عدد 3 خدمات تموينية من بين خدماته مخصصة للفئات الأولى بالرعاية هم فقط من يستطيعوا الاستفادة من هذه الخدمات الثلاثة وهي:

خدمات تموينية متاحة للفئات الأولى بالرعاية على موقع دعم مصر للتموين

1 – إصدار بطاقة تموين جديدة.

2 - – تحويل مستفيد الخبز إلى مستفيد تموين.

3 – إضافة أفراد جدد.

وتستطيع أي أسرة لديها بطاقة تموين، ومقيدة على منظومة الدعم التمويني، في الاستفادة من الخدمات التي يتحها موقع دعم مصر للتموين، وهي:

خدمات موقع دعم مصر للتموين المتاحة للمواطنين

1– إصدار بدل لبطاقة تموين.

2– إصدار بطاقة تموين جديدة.

3– إصدار بطاقة فصل اجتماعي.

4– النقل من محافظة إلى أخرى.

5– فصل اجتماعي لمستفيد من بطاقة لأخرى.

6– تحويل مستفيد الخبز إلى مستفيد تموين.

7– إضافة أفراد جدد.

8– إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

9– تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

10– إعادة إرسال الرقم السري.

11– استعلام عن صرف البطاقة.

12– استعلام عن حالة طلب.

13– رأي المواطنين بالمخبز.

14– استعلام مكاتب التموين.