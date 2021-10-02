عرض 3 حكايات درامية جديدة الليلة.. بينها «ماريونيت» و«بدون ضمان»

يبدأ الليلة، عرض أكثر من عمل فني في شكل حكايات عدد حلقاتها قصيرة وهي حكايات «ماريونيت، بدون ضمان، اللي خلف ماماتش»، على قنوات «الحياة، dmc، cbc»، وتدور تلك الحكايات في إطار اجتماعي حول المشكلات التي يعاني منها الأشخاص في حياتهم اليومية، وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز المعلومات عن تلك الحكايات:

حكاية «ماريونيت» على الحياة

تستعد قناة الحياة لعرض أولى حلقات حكاية «ماريونيت» يوم السبت المقبل الساعة التاسعة مساءً، وهي الحكاية الخامسة من مسلسل «ورا كل باب» الجزء الثاني.

«ماريونيت» بطولة كل من دينا فؤاد، محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح.

الفكرة العامة التي تدورحولها حكاية «ماريونيت» وتدور أحداث الحكاية في إطار الـ 5 حلقات حول المشكلات التي يعاني منها الأزواج بعد فترة من الزواج؛ بسبب سوء التفاهم بينهم، وذلك حسب ما جاء في البرومو الرسمي الخاص بالحكاية.

حكاية «بدون ضمان» على dmc

كما يبدأ عرض حكاية «بدون ضمان» وهي الحكاية الثالثة من مسلسل إلا أنا الجزء الثاني السبت المقبل على قناة dmc، على أن يتم عرض الحكاية يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على dmc والساعة 11 مساءً على dmc دراما.

«بدون ضمان» بطولة هاجر أحمد، وهنادي مهنا، وإسلام جمال وأحمد بدير وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار 10 حلقات، حول «قائمة المنقولات الزوجية»، ومشاكل الشباب المقبلين على الزواج، والاختلافات بينهما.

حكاية «اللي خلف ماماتش» على cbc

كما ستقوم قناة cbc بعرض أولى حلقات حكاية «اللي خلف ماماتش» السبت المقبل الساعة الثامنة مساءً، وهي إحدى حكايات مسلسل «زي القمر».

«اللي خلف ماماتش» بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، إيهاب فهمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج أحمد شفيق.

وتسلط الحكاية الضوء على المشاكل الخاصة التي يتعرض لها الأرامل والصعوبات التي تواجهم في تربية أولادهم بعد فقد الأب، وخاصة المشاكل التي يعانوا منها عند تقسيم الميراث.