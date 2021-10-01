تطوير محور العروبة.. برجولات ومقاعد على أحدث التصميمات (صور)

أكد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إنه تم إحداث نقلة نوعية كبيرة في المقاعد والبرجولات والأشغال الخشبية، وفق أحدث التصميمات العالمية في الحدائق العامة والمساحات الخضراء، حيث تم تنفيذ وتركيب التصميمات الجديدة بمحور العروبة بصلاح سالم، من نزلة كوبري المطار، حتي كوبري الجلاء، بمعرفة الورش الإنتاجية، تحت إشراف المهندس أسعد محمد، مدير عام الورش، والمهندس رضا عمر، مدير التصميمات، ورجال الورش الإنتاجية من أصحاب الكفاءة العالية، لعمل التشكيلات الخشبية بكافة أنواعها، مشيدا بدورهم في إظهار محور العروبة بالمظهر اللائق بطول الطريق.

تطوير محور العروبة

كما تفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، خطة تطوير محور العروبة، وأعمال التجميل والزراعات التي تتم على طول الطريق المؤدي إلى بوابات المطار، لتظهر العاصمة والمنطقة بالمظهر اللائق، وإبراز الوجه الحضاري للعاصمة، مع حث العمال والموظفين على بذل الكثير من المجهود والعمل باجتهاد، لرفع شأن البلد وإعادة المظهر الحضاري لها.

تطهير سور مجرى العيون

وفي سياق متصل، أكد الشرشابي، أن منطقة سور مجرى العيون تشهد رفع كفاءة للمنطقة بالكامل من نظافة وتجميل وإنارة، حيث تم رفع المخلفات وتجريد الأتربة، وكذلك عمل الصيانة اللازمة لأعمدة للإنارة وطلائها، مؤكدا على أهمية تحفيز العمال وحثهم على العمل بكل اجتهاد وفقا لتنفيذ الخطة الموضوعة لإزالة التراكمات التاريخية بالمنطقة.

كما اجتمع الشرشابي، مع العاملين بالورش الإنتاجية بقاعة الورش الإنتاجية بالهيئة بالدراسة، مؤكدا على أهمية العامل والفني في إنجاز مهام الهيئة، مشيدا بالمجهود المبذول من جميع الفنين بالأقسام المختلفة في جميع التكليفات، التي تسند إليهم، واستمع إلى شكواهم ومتطلباتهم، ووعد بتنفيذها.

الجمع السكني

كما طالب رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، متعهدي الجمع السكني بحي السيده زينب، في حضور العميد عبد الهادي شعبان، مدير عام الهيئة، والعميد محمود أبوبيه، رئيس المركزيه للنظافة، بأن يتم الجمع السكني بنسبه 100٪ حتى يتم الانتهاء نهائيا من بؤر القمامة بالحي، لافتا إلى أن الهيئة، سوف تدخل بكل قوتها بالحي بكل مربعاته، حتى يتم الانتهاء من رفع كفاءة النظافة بحي السيدة زينب من نظافة وتجميل وإنارة بالحي.