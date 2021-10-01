كل ما تريد معرفته عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وكيفية الحصول عليها

ساعات قليلة وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وذلك عبر رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، حيث ينتظر العديد من طلاب الثانوية العامة، الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، من أجل معرفة الكلية التي سيلتحقون بها مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وكيفية الحصول عليها، والرابط الخاص بها عبر بوابة الحكومة المصرية.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 من خلال بوابة الحكومة المصرية

يمكن الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من هنا.

كيفية حصول الطلاب على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

ويمكن لكل طلاب الثانوية العامة، معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، عبر الرابط السابق، حيث يمكنهم الحصول على النتيجة بالمجان فور إعلانها رسميا بكتابة الاسم ورقم الجلوس لتظهر النتيجة وقائمة الكليات التي جرى ترشيح الطالب لها.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

وكشف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على قطاع التنسييق، عن أنه يجري الآن العمل على الانتهاء من تجهيزات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، مؤكدا أنها ستكون خلال الساعات القليلة المقبلة، متاحة لجميع الطلاب على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أغلقت باب التنسيق أمام طلاب المرحلة الثالثة يوم الاثنين الماضي الموافق 27 من شهر سبتمبر الماضي، لينتظر بعدها الطلاب إعلان النتيجة رسميا، وبعد مرور 48 ساعة من ظهورها على الطلاب الذهاب إلى الجامعات التي ترشحوا إليها من أجل تقديم كل الأوراق والمستنجات المطلوبة.