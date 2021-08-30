كلية طب الأسنان جامعة الفيوم.. الأوراق المطلوبة للتقديم

بدأت كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم تلقي الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة ممن تم قبولهم بكلية طب الأسنان 2021 خلال المرحلة الأولى من التنسيق، بحد أدنى بلغ 371 درجة بمجموع 90.48% لطلاب الثانوية العامة قسم علمي علوم ما يعادلها من شهادات، حيث يتوافد عليها العشرات من الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، خصوصاً أنّها تضم العديد من الأقسام التي بلغ عددها 12 قسماً حتى الآن بجامعة الفيوم، أهمها جراحة الفم والوجه والأسنان، وتقويم الأسنان، والاستعاضة الصناعية، فيما حددت الكلية عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم.

شروط القبول في كلية طب الأسنان جامعة الفيوم 2021

وحددت كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، عدداً من الشروط الواجب توافرها في الطلاب لقبول انضمامهم للكلية، وتتمثل تلك الشروط في:

- أن يكون الطالب المتقدم للكلية حاصلاً على الثانوية العامة شعبة "علمي علوم"

- أن يحصل الطالب على مجموع الحد الأدنى للقبول بالكلية طبقاً لما حدده مكتب التنسيق، أو أن يكون حاصلاً على إحدى الشهادات المعادلة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية طب الأسنان جامعة الفيوم

ويتطلب القبول في تنسيق كلية طب الأسنان جامعة الفيوم 2021، تقديم عدد من الأوراق والمستندات تتمثل في:

- أصل بطاقة الترشيح

- أصل شهادة الثانوية العامة

- أصل شهادة الميلاد

- 6 صور شخصية للطالب مدون على ظهرها اسم الطالب

- نموذج 2 جند + نموذج 6 جند "للذكور فقط"

- فيزا لدفع المصروفات التي تقدر بـ (440 جنيهاً) تقريباً

أقسام كلية طب الأسنان جامعة الفيوم

وتضم كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، 12 قسماً وهم:

- العلاج التحفظي

- جراحة الوجه والفم والفكين

- طب الفم وأمراض اللثة

- بيولوجيا الفم

- باثولوجيا الفم

- الأطفال والصحة العامة

- تقويم الأسنان

- الاستعاضة الصناعية

- خواص المواد

- علاج الجذور

- التركيبات السنية المثبتة

- أشعة الفم

عنوان ورقم تليفون كلية طب الأسنان جامعة الفيوم

وتقع كلية طب الأسنان التابعة لجامعة الفيوم بحي البحاري بمدينة الفيوم، على بُعد خطوات من شارع البوستة، مكان كلية الطب القديمة.

وخصصت الكلية رقماً للاستفسار من خلاله وهو (6300587) وذلك بعد طلب مفتاح المحافظة (084).