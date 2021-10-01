رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021
كتب:
أحمد أبوضيف
08:53 م | الجمعة 01 أكتوبر 2021
تنسيق المرحلة الثالثة 2021
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، عبر موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، وكذلك تفاصيل المرحلة وعدد الطلاب الذين سجلوا الرغبات وعدد الطلاب المرشحين بالكليات المختلفة، فضلاً عن الكشف عن موعد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للتنسيق بحضور عدد من رؤساء الجامعات مساء أمس الخميس.
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية
وقالت الوزارة إن مكتب التنسيق بدأ في تلقي رغبات الطلاب المرشحين للكليات من المرحلة الثالثة، وظهرت النتائج عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2021، التي شملت الطلاب الناجحين من الدور الأول والطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، وكذلك الطلاب الناجحون في الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة 2021.
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 عبر الإنترنت
وأعلنت الوزارة فتح مرحلة تقليل الاغتراب 2021 أمام الطلاب المرشحين في تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب وفي حدود النسبة المقررة (10%) وفقاً للطاقة الاستيعابية خلال الفترة من يوم الأحد 3 أكتوبر 2021، وحتى الأربعاء 6 أكتوبر، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، ومنها أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، مؤكدة أنه لا توجد تحويلات ورقية.
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