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محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 1-10-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:01 ص | الجمعة 01 أكتوبر 2021
برج العقرب

برج العقرب

لا يسهل لمولود برج العقرب أن يثق في أي شخص يتعامل معه، وهو عنيف بطبعه، ويغار كثيراً على من يحب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

اليوم يطالبك الفلك أن تعمل بدقة وتعتني بصحتك، ولا تغامر بخطوات غير مدروسة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر وزحل معاكسان.. قد تشعر ببعض التوتر وعليك أن تتعامل مع من حولك بدون عصبية.

 

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

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