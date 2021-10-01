وزير التعليم: العام الدراسي يبدأ 9 أكتوبر وتسجيل الحضور إجباريا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد يبدأ 9 أكتوبر الجاري، وذلك عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك».

وكتب «شوقي»: «يبدأ العام الدراسي 2021-2022، يوم السبت 9 أكتوبر، بإذن الله، ويكون عاما دراسي منتظما بحضور كامل، وتسجيل الحضور والغياب، والحضور وجوبيا وليس اختياريا، مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان».

ورش عمل «York Press» من خلال بنك المعرفة المصري

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصح المعلمين وأولياء الأمور والطلبة والمختصين، على الانضمام لورش العمل «York Press»، من خلال بنك المعرفة المصري، للتعرف على كيفية ربط موسوعة وكتب «الفراشة» بالمناهج التعليمية المختلفة، لإضفاء جو من المتعة على العملية التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 4 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً.

تقييم ذاتي للتحضير للعام الدراسي الجديد

وأضاف «شوقي» عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، أنه يمكن للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور التعرف على كيفية استخدام مصادر «DLOs» واستخدام خطط الدروس للمعلمين والدروس المتاحة للطلبة، التي تساعد الطالب في عمل تقييم ذاتي للتحضير للعام الدراسي الجديد، وذلك يوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً، من خلال رابط بنك المعرفة.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أنه يمكن اكتشاف أنواع المعاجم المختلفة وكيفية الوصول الى معاجم «يورك برس» الرقمية من خلال ورشة عمل على بنك المعرفة المصري، يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً، من خلال رابط بنك المعرفة.