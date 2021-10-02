احتفالات باكتساح «الشامي» وقائمة «ائتلاف» انتخابات بلدية المحلة «صور»

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على سباق انتخابات مجلس إدارة نادي بلدية المحلة منذ قليل، فوز مصطفى الشامي، بمنصب مقعد رئيس النادي، واكتساح قائمة الائتلاف لمقاعد العضوية فوق السن وتحت السن وممثلي نائب الرئيس وأمين الصندوق.

وجاء أسماء أعضاء المجلس الجديد كل من «مصطفى الشامي رئيسا، والدكتور إبراهيم السكري نائب الرئيس، والمحاسب عمرو البنا أمين الصندوق، وأعضاء فوق وتحت السن كل من أحمد طه ومحمد فريد والدكتور علاء الطحان والمهندس حسام حسن وشريف كنان والدكتور محمد عوض والمحاسب محمود عبد القادر».

تعزيزات أمنية مشددة

وكانت الجهات الأمنية دفعت بعدد من المدرعات ودوريات الشرطة بمحيط أسوار نادي بلدية المحلة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الهيئة القضائية من المستشارين المشرفين على إدارة لجان الانتخاب، فضلا عن إقامة سرادق التصويت مدعم بكاميرات مراقبة وطاقم إدارة تابع لمديرية الشباب والرياضة للوقوف على سير عملية التصويت.

وجاء ذلك عقب إلغاء انتخابات في المرة الأولى نتيجة مشادات وتراشق بالألفاظ مع جموع أنصار ومؤيدي المرشحين بدعوى إشاعة وقائع تزوير الأصوات.

30 لجنة انتخابات يشرف عليها 34 قاضيا

كما قسمت مديرية الشباب والرياضة لجان التصويت إلى 30 لجنة تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 34 قاضيا بينهم أساسي واحتياطي.

وجدير بالذكر تجمع أعداد كبيرة من أنصار ومؤيدي المرشحين بساحات بعيدة عن موقع التصويت المحدد داخل سرادق دشن باستاد نادي بلدية المحلة وسط حالة من الانتظام حرص عليها الأسر والعائلات من أعضاء الجمعية العمومية للخروج بمشهد إيجابي وحضاري يكفل الحفاظ على بريق واسم نادي بلدية المحلة الملكي والذي تم إنشاؤه أوائل القرن العشرين الماضي.