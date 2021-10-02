إزاي تقدم طلب تحويل من الثانوية العامة للفنية؟

ينطلق مارثون العام الدراسي الجديد 2021/2022 بعد أيام قليلة وتحديدًا السبت المقبل الموافق 9 أكتوبر، وقد يفكر البعض في الانتقال من الدراسة في الثانوية العامة للثانوية الفنية.

واستمرارا لسلسة الأخبار الخدمية اللحظية التي يقدمها موقع وجريدة «الوطن» يستعرض وفقا لبوابة مصر لجميع الخدمات الحومية، كيفية تقديم طلب تغيير مسار تعليم طالب من الثانوية العامة إلى الثانوي الفنية والأوراق المطلوبة.

انتقال الدراسة من الثانوية العامة للثانوية الفنية

ويتطلب من الطالب القيام بعدد من الإجراءات وهي على النحو التالي:

المستندات المطلوبة للانتقال:

1- شهادة ميلاد الطالب أو مستخرج رسمي منها.

2- بيان قيد أو نجاح أو رسوب للصف الأول الثانوي.

3- بيان الرسوب أو النجاح بالنسبة لطلبة المرحلة الأولى من الثانوية العامة.

4- بيان الرسوب بالنسبة لطلبة المرحلة الثانية من الثانوية العامة.

شروط الحصول على الانتقال:

1- السن: حد أدنى 17 سنة.

إجراءات الانتقال:

1: تسليم المستندات المطلوبة والنموذج المختص للإدارة التعليمية التابع لها.

2: دفع الرسوم وقيمتها 5 جنيهات فقط.

3: استلام الخدمة.

ملامح العام الدراسي الجديد 2022

وفي سياق متصل كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح الدراسة وهي:

1- عدم السماح لأي معلم لم يحصل على لقاح كورونا بدخول المدارس، كما أتاحت الوزارة منصات تعليمية مثل منصة حصص مصر التعليمية ومنصة إدارة التعلم ومنصة البث المباشر كي يستفيد منها الطالب.

2- أن يكون الحضور نظاميًا مع مراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كإلزام المعلمين والطلاب بارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع التأكيد على جميع المدارس بضرورة تسجيل الحضور والغياب في أول أيام الدراسة.

3- أيام الدراسة في مصر في العام الجديد 190 يومًا، على أن تستمر الدراسة لمدة 34 أسبوعًا، منها 93 يومًا للفصل الدراسي الأول، و97 يومًا للفصل الدراسي الثاني.

4- فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني تُحتسب ضمن نسبة الحضور، وأيام الدراسة في مصر، على أن تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير 2022، حتى الخميس 17 فبراير 2022، وينتهي العام الدراسي الجديد الخميس 16 يونيو 2022.