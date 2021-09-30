إجازات شهر أكتوبر 2021 في مصر.. يومان إضافة للعطلات الرسمية

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر سبتمبر، وهو ما يجعل ملايين الموظفين في القطاعين العام والخاص، يتساءلون عن إجازات شهر أكتوبر 2021، حيث يشهد الشهر يومين إجازة.

وفي إطار اهتمام العمال والموظفين بالإجازات الرسمية، تستعرض «الوطن» إجازات شهر أكتوبر 2021، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

إجازات شهر أكتوبر 2021

ووفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإنه منذ بداية العام 2021 الجاري، حصل العاملون بالقطاعات الحكومية العام والأعمال العام على 22 يوميا إجازة رسمية، كان آخرها يوم الإثنين 9 أغسطس، الذي وافق رأس السنة الهجرية، أما عن إجازات شهر أكتوبر 2021 فهي على النحو التالي:

1- الأربعاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة ونصر السادس من أكتوبر.

2- الإثنين 18 أكتوبر: ويوافق ذكرى المولد النبوي الشريف.

بالإضافة إلى عدد الإجازات الأسبوعية التي يحصل عليها المواطنون على مدار شهر أكتوبر.

ترحيل الإجازات

ووفقا لقرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات التي تأتي وسط الأسبوع، إلى يوم الخميس، فستصبح إجازات شهر أكتوبر المقبل مُرحلة لأيام الخميس، وعليه يحصل الموظفون على إجازة 6 أكتوبر في يوم الخميس 7 أكتوبر بدلا من الأربعاء، كما من المتوقع أيضا ترحيل إجازة المولد النبوي، الذي يوافق الإثنين 18 أكتوبر، 12 ربيع الأول للعام الهجري 1443، إلى الخميس 21 أكتوبر.

الاحتفالات بإجازة أكتوبر

وتأتي احتفالات ذكرى أكتوبر هذا العام بعد مرور 48 عاما على انتصار القوات المسلحة المصرية على جيش الاحتلال الإسرائيلي في عام 1973، كما يرتبط الاحتفال بالمولد النبوي بطقوس معينة عند المصريين، منها شراء حلويات المولد الشهيرة مثل السمسمية، الحمصية، السودانية، وغيرها.