6 خطوات لتقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.. بدأت اليوم

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن خطوات تقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، والذي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاقها اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر، إذ يتم إتاحة الفرصة للطلاب لتقديم التظلمات إلكتررنيا من خلال الموقع المخصص لتقديم تظلمات الثانوية العامة عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، وفق موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كالتالي:

خطوات تقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

- يقوم الطالب الراغب في تقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو بالدخول مباشرة للرابط الخاص بتقديم التظلمات مباشرة من هنا.

- ثم يقوم الطالب بعد ذلك باختيار الأيقونة الخاصة بالدور الثاني.

- بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص به في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم بعد ذلك يقوم بإدخال البريد الإلكتروني الموحد الخاص به.

- يليها قيام الطالب بإدخال كلمة مرور البريد الإلكتروني الموحد الخاص به.

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على تسجيل الدخول، لتظهر أمامه قائمة المواد التي يرغب في تقديم التظلم بها.

والجدير بالذكر أن طلاب الدور الثاني للثانوية العامة يمكنهم التقدم بطلب تظلم يدويا على نتيجة الدور الثاني في مواد الدور الثاني فقط، والتى أدي الطالب الامتحان بها، وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك والتي تشمل «البريد المصري، وفوري، ووقتي، وإيجي باى، وسداد، وضامن، وأمان، ومصاري، وبيي، وممكن، وطلقة، وموجة، وخالص موبايل، وأموال»، وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المواد التي يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة التظلم اليدوي.