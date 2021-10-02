«تطوير التعليم» يوقع اتفاقا لتدريب خريجي المجمع التكنولوجي بأسيوط

شهد، اليوم، الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، توقيع اتفاق بين كل من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وصندوق تطوير التعليم، وذلك بمقر الغرفة بالقاهرة.

وقال «الحيوي»، إنه بموجب هذا الاتفاق تقوم مؤسسة ساويرس بتقديم التمويل اللازم لمشروع اعتماد خريجي المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط من قبل الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بالاعتماد والتي تشرف عليها الغرفة.

إعداد وتدريب الخريجين

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، أن هذا الاعتماد يضمن وصول خريجي المجمع لأعلی مستوى من كفاءة الإعداد والتدريب، ويؤهلهم للحصول على فرص عمل تساهم في تحقيق التنمیة المستدامة للدولة.

حضر توقيع الاتفاق كل جان نويثر المدير التنفيذي للغرفة الألمانية المصرية للتجارة والصناعة، والدكتورة منى أيوب رئيس قسم التدريب المهني من جانب الغرفة الألمانية المصرية للتجارة والصناعة، وميس أبو حجاب مدير قطاع التعليم والمنح الدراسية بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور أحمد سعد مدير مشروع مجمع أسيوط التكنولوجي، وأميمة نبيل مساعد أمين عام صندوق تطوير التعليم.