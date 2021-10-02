موعد اختبارات المتقدمين لوظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، واحدة من أهم الوظائف التي يحرص الكثير على الالتحاق بها لأهميتها. وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق عن حاجتها لموظفين جدد بين التمريض، والسكرتارية، والمهندسين، والفنيين، والسائقين، ومن ثم يتساءل البعض عن موعد اختبارات المقبولين بعد غلق باب التقديم في يوليو الماضي.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» موعد الاختبارات الفنية للمتقدمين لـ وظائف المحطات النووية، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

ووفقا للهيئة، فإنه تقرر عقد الاختبارات الفنية للمتقدمين يوم الاثنين المقبل الموافق 4 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن وصول رسالة نصية للمتقدمين تفيد بموعد الاختبارات يعد بمثابة توافر للشروط عليهم، حسب الموقع الرسمي للمحطات النووية على شبكة الإنترنت.

الوظائف الشاغرة المطلوبة للتعيين

وأوضح الإعلان الرسمي للمسابقة للتعيين بالهيئة رقم 2 لسنة 2021، أن الوظائف المطلوبة هي:

- مهندسون.

- خريجو علوم.

- مجموعة الوظائف القانونية «محامون».

- مجموعة الوظائف الطبية «أطباء».

- وظائف المالية «محاسبون».

- وظائف التنمية الإدارية «باحث قانوني - أخصائي أمن - أخصائي شؤون إدارية - أخصائي علاقات عامة - مترجم».

- مجموعة الوظائف المكتبية «مندوبو أمن».

- الوظائف الفنية «فني مساحة - فني سلامة صوحة - ممرض - سكرتارية - سائقين -عمال».

تفاصيل الاختبارات

أما عن طريقة الاختبارات وتفاصيلها، فكانت قد كشفت الهيئة عن الخطوات المتبعة وهي:

- يخضع المتقدمون لـ5 اختبارات.

- جميع الاختبارات مميكنة.

- لا يوجد تدخل للعامل البشري.

- الاختبار الأول «فني»، والاختبارالثاني «حاسب آلي»، والاختبار الثالث «لغات»، والاختبار الرابع «نفسي»، والاختبار الخامس بمعرفة لجنة من عدد من الجهات «كشف الهيئة».

- يجب ألا تقل نسبة النجاح في كل اختبار عن 65%، وتكون نسبة النجاح الكلية للاختبارات 70%.

- لا ينتقل أي متقدم من اختبار إلى آخر إلا بعد النجاح في الاختبار الأول.

- تجرى الاختبارات في قاعات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمقراتها سواء بالعباسية أو مدينة نصر.

- مدة الاختبار ساعة واحدة للمجموعة.