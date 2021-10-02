إحالة صاحب سوبر ماركت لمحكمة الجنايات بالشرقية بعد تحرشه بطفله

أحالت النيابة العامة، بإشراف المستشار حلمي عطا الله المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، صاحب سوبر ماركت متهم بالتحرش بطفلة عمرها 8 سنوات، داخل المحل الخاص به، إلى محكمة جنايات الزقازيق لتحديد جلسة لبدء محاكمته.

والد طفلة يتهم صاحب سوبر ماركت بالتحرش بابنته

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة صان الحجر بلاغا من والد طفلة، تبلغ من العمر 8 سنوات، يتهم فيه «أ. ج.»، 36 سنة، مقيما بدائرة المركز، صاحب سوبر ماركت، بالتحرش بطفلته، أثناء قيامها بالشراء منه في المحل المملوك له.

أقوال والد الطفله في اتهامه لصاحب السوبر ماركت

وأوضح والد الطفلة فى أقواله أمام النيابة العامة، أنه أعطى طفلته النقود لشراء بعض احتياجات المنزل اليومية، لكنها عادت إلى المنزل في حالة نفسية سيئة ولا تتحدث معهم، وبعد هدوئها سألها عن سبب سوء حالتها، وروت لوالدها ما حدث من صاحب السوبر ماركت، من ملامسته لجسدها.

الأمن يضبط المتهم

وخرجت مأمورية من ضباط مباحث مركز صان الحجر، على الفور وألقت القبض على صاحب السوبر ماركت، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2280 إداري المركز، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان حال وجودها، والتحري عن صحة الواقعة، وتقرر حبسه على ذمة القضية وبعرض أوراقه على المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية قرر إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق للبدء في أولى جلسات محاكمته.