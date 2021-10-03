حظك اليوم برج العذراء الأحد 3-10-2021 مهنيا وعاطفيا

صفات مميزة يتمتع بها مولود برج العذراء وفي مقدمتها أنه شخصية صبورة وذكية، كما أنه يحاول الترفيه عن نفسه أغلب الوقت، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تعرف كيف تفرض إرادتك ورغباتك وتمضي الأمور بسلام.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

القمر في برجك يضاعف من سحرك وحضورك وجاذبيتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.