«مدينة العدالة» و«تأمين الوثائق».. أبرز مشروعات «العدل» في عامين

احتفالاً بيوم القضاء المصري، الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بحضور عدد كبير من الوزراء وقيادات الهيئات القضائية، استعرض المستشار عمر مروان وزير العدل، عدداً من الانجازات التي قامت بها الوزارة خلال العامين الماضيين، والتي وصفها الوزير بأنها أحدثت تطوراً ملحوظاً في المنظومة القضائية والخدمية، وسوف نستعرضها خلال السطور التالية.

8 مشاريع خلال عامين

1) مشروع نظر إجراءات تجديد الحبس عن بعد، والذي تم من خلاله ربط عدد 141 مقر محكمة بعدد 252 سجنا عموميا ومركزيا.

2) مشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد، والذي تم نشره في 15 محافظة.

3) مشروع إصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد وهو قائم في محاكم 5 محافظات.

4) مشروع تأمين وثائق ومحررات وزارة العدل والمحاكم من خلال طباعتها على نماذج مؤمنة تضمن عدم تزويرها فضلاً عن حوكمة اجراءات تداولها.

5) رفع كفاءة 329 محكمة إضافة إلى رفع كفاءة 230 مقر شهر عقاري وميكنة 305 أفرع توثيق، وإضافة منافذ مميكنة في 109 مكاتب بريد.

6) إتاحة خدمات إلكترونية لاستخراج التوكيلات وغيرها من المعاملات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق، وإضافة خدمة جديدة غير معتادة وهي سيارات التوثيق المتنقل، فضلا عن خدمة الفروع المميزة في 3 محافظات.

7) إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، التي وصفها وزير العدل بأنها درة مشروعات الوزارة بهدف تطوير العمل القضائي والإداري، وتقديم الخدمات ذات الصلة باستخدام الوسائل التكنولوجية.

8) تعزيز كفاءة القائمين على تطوير العدالة، حيث أتاحت وزارة العدل التشريعات والأحكام القضائية إلكترونيا وبالمجان لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، واهتمت الوزارة بالتدريب الأساسي والمستمر لهم، ودعمت استكمالهم الدراسات العليا وعززت دور القضاء المختص لتحقيق الجودة والسرعة في آن واحد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية في يونيو الماضي، ونتج عن ذلك الاجتماع العديد من القرارات كان أبرزها تخصيص الأول من شهر أكتوبر، يوما للاحتفال بالقضاء المصري، وكذلك السماح للسيدات بتولي وظائف بمجلس الدولة والنيابة الإدارية.