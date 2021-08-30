الإسكان: تغطية الصرف الصحي ستشمل جميع المدن بنهاية 2022

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق، إن الدولة وضعت مياه الشرب أولوية متقدمة، ولكن توجد بعض المشاكل التي تظهر مثلما تظهر في العالم أجمع، نتيجة إحلال وتجديد محطة وصيانتها، أو انفجار في خط مياه مفاجئ، أو شكاوى من تغيير لون المياه، موضحًا أن هناك مراكز خدمة العملاء ورقمها 125 للمياه و175 للصرف، خلال حواره في برنامج «القاهرة وناسها»، مع الإعلامي مدحت الوكيل، على شاشة «الحدث اليوم».

الدولة كان لديها مشكلة كبرى في الصرف الصحي

وأضاف «الرفاعي»، أنه خلال يوم من الشكوى تكون الأجهزة المعنية أخذت عينة من المياه وحللتها للتوصل إلى المشكلة وحلها، مؤكدًا أن وضع مياه الشرب مطمئن جدًا، كما أن الدولة كان لديها مشكلة كبرى في الصرف الصحي، وذلك لأنه أهمل لعقود طويلة، فنسبة التغطية في الصرف الصحي 65% مقارنة بـ 50% عام 2014، كما أنه في عام 2014 كان 79% فقط من سكان المدن هم من لديهم صرف صحي، ولكن الدولة رفعت نسبة التغطية.

التحدي الكبير في الصرف الصحي سيكون في القرى

وأشار معاون وزير الإسكان للمرافق، إلى أن الكثير من المدن كانت قرى ولكن لأن تعدادهم السكاني ومساحتهم زادت فأصبحوا بقرارات سيادية مدن، ولذلك بدأ التنفيذ متأخرًا فيهم، موضحًا أنه في نهاية عام 2022 سيكون الصرف الصحي موجودًا في المدن بنسبة 100%، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التحدي الكبير في الصرف الصحي هو الصرف الصحي في الريف والقرى المصرية، فتعداد السكان في الريف 58% من تعداد سكان مصر.