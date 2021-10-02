خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظات الصعيد

يبحث 8 ملايين و300 ألف شخص بمحافظات الصعيد، مع بداية كل شهر، عن قيمة استهلاك فواتير الكهرباء عبر الطرق والآليات التي وفرتها شركات التوزيع بالصعيد.

طرق الاستعلام عن فواتير الكهرباء

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، خطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء، وكيفية سدادها من خلال الإنترنت:

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة مصر العليا

- ادخل على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء من خلال الرابط التالي:

https://ueedc.com/autocode

- يظهر لك اختياران؛ أحداهما يتعلق بقراءة العداد، والآخر بالاستعلام عن الفاتورة.

- الضغط على الاختيار المخصص للاستعلام عن الفاتورة.

- إدخال الرقم الآلي الخاص بك أو الكود المكتوب على أي وصل كهرباء قديم.

- اضغط على كلمة «متابعة».

- تظهر لك الفاتورة الخاصة بك طبقاً للإدارة التابع لها العقار الخاص بك.

4 قطاعات تخدمها شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

وتخدم شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، 4 قطاعات؛ هي: أسوان، والذي يبلغ عدد المشتركين به 540 ألف مشترك، وسوهاج، والذي يبلغ عدد المشتركين به 1,5 مليون مشترك، والأقصر، والذي يبلغ عدد المشتركين به 430 ألف مشترك، وقنا، والذى يبلغ عدد المشتركين به 901 ألف مشترك.

رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري بشركة مصر الوسطى للكهرباء

يمكن للمشتركين بشركة توزيع مصر الوسطى للكهرباء بالمحافظات الواقعة في نطاق عمل الشركة؛ الاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة الشهرية من خلال الرابط

التالي: http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx

آليات الاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة بمحافظات مصر الوسطى

- اختيار القطاع التابع له، ويقصد به المحافظة التي يوجد بها منزلك أو نشاطك.

- اختيار الفرع التابع لك، والمكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى، ويقصد به المدينة أو المركز الذي يوجد به منزلك أو نشاطك.

- كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

- الضغط على «إظهار الفاتورة» وحينها تظهر آخر فاتورة كهرباء وفاتورتان سابقتان ويمكن استعراضهما بالسهم يمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

- إذا لم تظهر لك فاتورة، حاول التأكد من إدخال الفرع بشكل صحيح، وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقاً من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة، وحاول كتابتها مرة أخرى.

- يمكنك أيضا الاستعلام من جديد.