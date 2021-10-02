الكهرباء: اليوم بدء تحصيل فواتير استهلاك شهر أكتوبر

تبدأ شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات، اليوم، تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر أكتوبر من المشتركين أصحاب العدادات التقليدية والبالغ عددهم 31 مليون مشترك بعد إجراء عملية المراجعه للفواتير قبل الطباعة واستبعاد القراءات الشاذة.

الالتزام بقواعد وضوابط مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية

واشار مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء بالالتزام بقواعد وضوابط مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية قبل إجراء عملية الطباعة وتوزيعها على المحصلين لبدء عملية التحصيل.

استبعاد القراءات الشاذة والتي لاتعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك

وأكد المصدر لـ«الوطن» أن شركات توزيع الكهرباء تتخذ العديد من الإجراءات والخطوات قبل طباعة الفواتير أهمها استبعاد القراءات الشاذة منها والتي لاتعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك لكي تتفادى الأخطاء التى تؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة.

إجراءات مراجعة لفاتورة الكهرباء قبل الطباعة

وكشف المصدر، عن المراحل التي تقوم بها شركات التوزيع لمراجعة فاتورة الاستهلاك في مراكز الإصدار قبل إجراء عملية الطباعة وهي كالتالي:

- تفريغ القراءة الموجودة بصور عدادات الكهرباء التي يتم التقاطها بواسطة شركة «شعاع».

- إرسال القراءات المفرغة لغرفة تحديث القراءات بالإدارة التابعة لها الكشاف.

- إعادة إرسال القراءات إلى غرفة تحديث القراءات المركزية لمراجعتها.

- إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها مرة أخرى، والتأكد من عدم وجود أي قراءات شاذة.

- الإرسال لمركز إصدار القراءات بإدارة الحسابات لكل فرع من فروع التابعة لشركة توزيع الكهرباء.

- الانتهاء من مراجعة فواتير الاستهلاك الشهرية لتجرى عملية الطباعة.

- يقوم كل فرع بشركة توزيع الكهرباء بمراجعة الفواتير بعد طباعتها بمركز الإصدار قبل عرضها على المشترك.

- توزيع الفواتير للمحصل لبدء عمليات التحصيل في اليوم الأول من كل شهر، ومقارنة قيمة الفاتورة بقراءة العداد.

التأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل سداد القيمة

وطالب المصدر، المواطن بمراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية قبل سداد قيمتها لمندوب شركة الكهرباء سواء من حيث قيمة الفاتورة ومقارنتها بقراءة العداد أو من حيث وجود خاتم رئيس الشركة والعلامة المائية والباركود للتأكد من صحتها قبل سداد القيمة.