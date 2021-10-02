دراسة فرنسية: مصر تحتاج إنشاء 14 سوق جملة.. والمصيلحي: بدأنا التطبيق

قامت الوكالة الفرنسية للتنمية، بعمل دراسة شاملة عن احتياجات مصر من أسواق الجملة، وأكدت احتياج مصر لإنشاء عدد 14 سوق جملة.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التطبيق الفعلي لتوصيات دراسة الوكالة الفرنسية بدأ بالفعل من خلال التعاون مع شركة رانجيس الفرنسية لإدارة سوق الجملة في برج العرب.

المصيلحي: أسواق الجملة هدفها إيجاد سلاسل توريد للسلع الغذائية

وكشف وزير التموين، عن أن أسواق الجملة الجديدة ستعمل على إيجاد سلاسل توريد تتسم بالكفاءة في مجال السلع الغذائية.

أساس إنشاء قطاع التجارة الداخلية في فرنسا

ونوه الدكتور علي المصيلحي، إلى أنه سيتم إنشاء الشركة المصرية الفرنسية المشتركة التي ستتولى إدارة وتنظيم سوق الجملة، حيث إن أسواق الجملة في فرنسا كانت أساساً في إنشاء البنية الأساسية لقطاع التجارة الداخلية في فرنسا.

يأتي ذلك خلال الزيارة الحالية للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى فرنسا، ورافقه فيها الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث بحثا مع وزير الزراعة الفرنسي سبل التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات.

تعديل الضوابط على استيراد اللحوم

وطالب الوزير الفرنسي بتعديل الضوابط الجديدة التي تم فرضها في مصر على استيراد اللحوم ومنتجات الألبان الحلال من الاتحاد الأوروبى.

فيما أكد وزير التموين أنه سيتم مخاطبة رئيس هيئة سلامة الغذاء فور العودة إلى مصر للتعرف على أبعاد القرارات الجديدة، والعمل على تذليل أية عقبات.

ما هي شركة رانجيس الفرنسية؟

جدير بالذكر أن شركة رانچيس الفرنسية هي كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة، والتي وضعت تصور لعدد أسواق الجملة المطلوب إنشاؤها في مصر وتحديد أماكنها واستثماراتها‪.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين تهتم حاليا بدعم البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وتنفيذ أسواق جملة وأسواق مركزية وأخرى متخصصة بالمحافظات، خاصة ببعد توجيهات القيادة السياسية بذلك.