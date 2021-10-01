التموين: اجتماع مع بدالي الأقصر لمتابعة «الاستعاضة الإلكترونية للسلع»

فى إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية للتحول الرقمي، وميكنة منظومة التموين في كل حلقات التداول، عقد اليوم اللواء الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، اجتماعا بديوان عام محافظة الأقصر، لمتابعة تطبيق منظومة الاستعاضة الإلكترونية للسلع التموينية، التي بدأ تنفيذها اليوم الجمعة، حيث اجتمع مع عدد من بدالي التموين وممثلي مشروع «جمعيتي» بالمحافظة، لشرح تفاصيل المنظومة والتعرف على أي معوقات للعمل على حلها.

استكمال مشروعات التحول الرقمي لوزارة التموين

يأتي ذلك في إطار استكمال مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها وزارة التموين في مختلف المجالات وجهاتها التابعة ولا سيما ميكنة منظومة تداول السلع التموينية بكافة حلقاتها المختلفة بالتكامل مع مشروع ميكنة كافة فروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية الذي يجري تنفيذه بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وهو المشروع الذي يلقى اهتماماً كبير لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

التحول الرقمي يضمن وصول الدعم لمستحقيه

وقال «مدكور» إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارة التموين والتجارة الداخلية للتحول الرقمي من أجل التيسير على المواطنين وحصولهم على حقوقهم من الدعم السلعي ووصول الدعم لمستحقيه.