الدفاعات السعودية تعترض طائرة مسيرة وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية

قال العقيد محمد الغامدي المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الواقعة جنوب غربي المملكة العربية السعودية، إن الدفاع المدني، تلقى عددا من البلاغات بسقوط وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون الإرهابيون تجاه المملكة.

«الغامدي»: عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية تعرضت لأضرار مادية

وأضاف الغامدي، أن عددا من المنازل السكنية والمحال التجارية تعرضت لأضرار مادية على إثر سقوط وتناثر الشظايا، فيما لم ينتج عن الأضرار أي إصابات أو وفيات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، أعلن مساء أمس الجمعة، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه «جازان»، مضيفا أنه يتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، برئاسة عبدربه منصور هادي، في سعيها لاستعادة العاصمة «صنعاء» ومناطق واسعة في اليمن، سيطر عليها الحوثيين، أواخر 2014، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.